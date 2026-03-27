Il Comune di San Giovanni Valdarno organizza una seduta solenne del Consiglio comunale il 31 marzo presso Palazzo d’Arnolfo per commemorare gli 80 anni dal primo voto amministrativo e dal suffragio universale femminile. L’evento si tiene in occasione di questa ricorrenza, che ricorda un passaggio importante nella storia del diritto di voto nel paese.

Il Comune di San Giovanni Valdarno celebra l’ottantesimo anniversario del primo voto amministrativo e del suffragio universale femminile con una seduta solenne del Consiglio comunale il 31 marzo a Palazzo d’Arnolfo. L’evento ricorda il momento storico del 1946, quando le donne italiane votarono per la prima volta alle elezioni amministrative e contribuirono alla nascita della Repubblica. Alla conferenza hanno partecipato autorità cittadine, tra cui il sindaco Valentina Vadi e il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Martellini. Vadi ha sottolineato il valore delle prime elezioni libere dopo la dittatura e l’importanza dell’ingresso delle donne nella vita politica, mentre Martellini ha evidenziato il valore storico e civile della ricorrenza e la responsabilità di preservare i principi democratici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - San Giovanni celebra gli 80 anni del primo voto amministrativo a suffragio universale

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