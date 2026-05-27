80 anni di voto alle donne | Roma celebra le radici del suffragio

A ottant’anni dall’introduzione del diritto di voto alle donne, Roma organizza eventi per ricordare questa data. Due rappresentanti di Asti interverranno in una sessione alla Camera dei Deputati. Le battaglie delle donne negli anni Settanta hanno contribuito a ottenere l’attuale parità di genere, anche se le discussioni sui diritti femminili continuano. La celebrazione si focalizza sulle radici storiche del suffragio femminile e sui progressi fatti.

? Domande chiave Chi sono le due esponenti astigiane che parleranno alla Camera?. Come hanno influenzato le lotte degli anni Settanta la parità attuale?. Quali nuove sfide deve affrontare la rappresentanza femminile oggi?. Perché il contributo di Tina Anselmi resta centrale nel dibattito?.? In Breve Evento il 27 maggio 2026 alla Sala della Regina della Camera dei Deputati.. Partecipano Fernanda Gallo Freschi e Giovanna Guercio, figure di rilievo nate ad Asti.. Interverranno Carolina Varchi, Leonilda Cussotto, Lucia Taormina e la costituzionalista Marilisa D’Amico.. Analisi storica sulle lotte di Tina Anselmi e Franca Viola per la parità.. Domani, mercoledì 27 maggio 2026, la Sala della Regina della Camera dei Deputati a Roma ospiterà un incontro per celebrare gli ottant’anni del suffragio femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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