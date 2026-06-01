Giuseppe Gallucci onorificenza Cavaliere al merito a Porto San Giorgio da prefetto Fermo

Giuseppe Gallucci, fondatore e presidente dell’azienda Gallucci, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al merito da parte del prefetto di Fermo a Porto San Giorgio.

(Adnkronos) – Il fondatore e presidente di Gallucci, Giuseppe Gallucci, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prestigioso riconoscimento conferito a personalità che si sono distinte per il contributo offerto al Paese attraverso il proprio impegno professionale, sociale e umano. L'imprenditore marchigiano riceverà domani l'onorificenza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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