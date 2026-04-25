Nelle elezioni di Fermo, uno youtuber noto per le sue apparizioni pubbliche ha annunciato di non candidarsi nella città, ma di puntare invece su Porto San Giorgio. La decisione arriva dopo l’invito di un esponente locale, che si è distinto come l’unico a sostenere pubblicamente la partecipazione dell’influencer. La scelta di spostare l’interesse politico su un’altra località ha attirato l’attenzione tra gli osservatori della politica regionale.

Fermo, 25 aprile 2026 – È stato esaudito l’invito che Alessandro Bargoni (Fermo Forte) – l’unico a dire pubblicamente (con un linguaggio in linea col personaggio in questione) quello che tutti pensavano ma di cui si sono limitati a bofonchiare sottotraccia – ha rivolto allo youtuber candidato sindaco: “Diprè, togli le tue terga da Fermo”. E proprio ieri, primo giorno di presentazione delle liste (i cui termini scadono oggi a mezzogiorno), Diprè ha ufficializzato la sua rinuncia alla candidatura a sindaco, di fatto eliminando quella presenza che destava imbarazzo, ma anche amarezza e preoccupazione per l’immagine della città, visti i modi, i toni e i contenuti censurabili con cui si era imposto sulla scena locale e sulla ribalta nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Fermo, lo youtuber Diprè si tira indietro: “Ma mi candiderò a Porto San Giorgio”

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