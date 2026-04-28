redditi la classifica dei paperoni comanda porto san giorgio inseguono fermo e amandola

Secondo una recente classifica, Porto San Giorgio si conferma come il comune con i redditi più elevati, seguito da Fermo e Amandola. Il capoluogo di provincia si trova in una posizione inferiore rispetto alla costa, anche se mostra segnali di crescita economica. La graduatoria riflette le differenze tra le diverse aree della regione, con alcune località che registrano valori più elevati rispetto ad altre.

Il capoluogo resta indietro rispetto alla costa, ma tiene il passo della crescita. È questa la fotografia che emerge dai dati sui redditi dichiarati nel 2025, con anno d’imposta 2024, elaborati da Excellera su base Mef, che raccontano una provincia di Fermo divisa tra dinamismo dei centri marittimi e maggiore stabilità nell’entroterra, sebbene con valori più bassi. A Fermo il reddito pro capite complessivo si ferma a 22.871 euro, con un aumento di 677 euro rispetto al 2023 e 27.572 contribuenti. La crescita del 3% nel 2024 segna un rallentamento dopo il +5,8% dell’anno precedente e il +5,5% del 2022, ma conferma una traiettoria positiva dopo la frenata del 2020 (-1,2%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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