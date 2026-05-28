Giunta Fasano prime ipotesi | Coppola Minutello Faenza e Russo in pole position
La commissione elettorale, presieduta dal giudice, si è insediata ieri a Gallipoli. Nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, è prevista la proclamazione del nuovo sindaco, Flavio Fasano. Le prime ipotesi indicano come possibili candidati in pole position per eventuali incarichi alcuni nomi, tra cui Coppola, Minutello, Faenza e Russo. La commissione ha già avviato le procedure ufficiali per il risultato elettorale.
GALLIPOLI - Si è già insediata da ieri, a palazzo di città, la commissione elettorale, presieduta dal giudice Antonio Barbetta, che già nel pomeriggio di venerdì 29 maggio procederà alla proclamazione del neo sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano.Poi sarà la volta della proclamazione dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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