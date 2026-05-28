Giunta Fasano prime ipotesi | Coppola Minutello Faenza e Russo in pole position

Notizia in breve

La commissione elettorale, presieduta dal giudice, si è insediata ieri a Gallipoli. Nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, è prevista la proclamazione del nuovo sindaco, Flavio Fasano. Le prime ipotesi indicano come possibili candidati in pole position per eventuali incarichi alcuni nomi, tra cui Coppola, Minutello, Faenza e Russo. La commissione ha già avviato le procedure ufficiali per il risultato elettorale.