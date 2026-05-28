Giunta Fasano prime ipotesi | Coppola Minutello Faenza e Russo in pole position

Da lecceprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La commissione elettorale, presieduta dal giudice, si è insediata ieri a Gallipoli. Nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, è prevista la proclamazione del nuovo sindaco, Flavio Fasano. Le prime ipotesi indicano come possibili candidati in pole position per eventuali incarichi alcuni nomi, tra cui Coppola, Minutello, Faenza e Russo. La commissione ha già avviato le procedure ufficiali per il risultato elettorale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

GALLIPOLI - Si è già insediata da ieri, a palazzo di città, la commissione elettorale, presieduta dal giudice Antonio Barbetta, che già nel pomeriggio di venerdì 29 maggio procederà alla proclamazione del neo sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano.Poi sarà la volta della proclamazione dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La “svolta” di Fasano convince Guglielmetti. Partiti vogliono i simboli, Coppola in lista con FiA Gallipoli, i partiti stanno definendo la composizione delle liste in vista delle amministrative di fine maggio.

Consob, Cornelli in pole positionLa Consob si prepara a un cambio al vertice dopo la conclusione del mandato di Paolo Savona, che ha ricoperto il ruolo per sette anni.

Argomenti più discussi: Giunta Fasano, prime ipotesi: Coppola, Minutello, Faenza e Russo in pole position; Fasano, buon traino dalle liste. Definito il consiglio, la civica di Padovano la più suffragata; Città Bella niente ballottaggio: Fasano in volata, onore delle armi per Piteo e Coronese.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web