Giulia Honegger debutta su TikTok | la sua beauty routine è con la maschera all'argilla verde

Giulia Honegger ha pubblicato il suo primo video su TikTok, in cui mostra la sua routine di bellezza. Nel video, utilizza una maschera all’argilla verde. La clip evidenzia il passaggio dell’applicazione del prodotto, senza ulteriori commenti o dettagli. È il primo contenuto condiviso dalla influencer sulla piattaforma di social media.

Giulia Honegger ha debuttato su TikTok e lo ha fatto con un video in cui mostra la sua beauty routine: ecco il risultato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giulia Honegger debutta su TikTok la vita da futura mamma con Fedez

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