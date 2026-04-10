Su Instagram, un artista noto per il suo ruolo nel mondo dello spettacolo ha annunciato di essere diventato padre per la terza volta. Nello stesso post, è stata condivisa anche la notizia dell’attesa del primo figlio da parte di una compagna. La conferma ufficiale è arrivata attraverso una foto pubblicata sui social, dopo giorni di voci e nessuna comunicazione ufficiale.

Fedez sceglie ancora una volta Instagram per far arrivare una notizia che, fino a poche ore prima, era rimasta sospesa tra indiscrezioni e silenzi. Con una storia semplice, quasi minimale, il rapper ha mostrato la compagna Giulia Honegger al mare, con il pancione ormai evidente, accompagnando lo scatto con un cuore bianco. Nessun annuncio formale, nessuna dichiarazione: solo un’immagine che conferma tutto. Per il cantante si tratta del terzo figlio. Dopo Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, arriva quindi una nuova fase della sua vita privata, questa volta con una gestione completamente diversa dell’esposizione mediatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fedez diventa papà per la terza volta, Giulia Honegger è incinta: la conferma con una foto su Instagram

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Giulia Honegger è incinta, Fedez conferma le voci con una fotoDopo foto rubate, rumors e piccoli indizi, la notizia sembra finalmente ufficiale: Giulia Honegger è incinta.

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«Una nuova avventura ci aspetta». L’immagine che ha fatto il giro dei social dice tutto: Giulia Honegger, accanto al mare, mostra il pancione in una foto postata su Instagram, lasciando intendere che tra poco la famiglia di Fedez crescerà ancora. Per il rapper è - facebook.com facebook

Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com