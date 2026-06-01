Giugno si apre nel segno della Repubblica della musica e del territorio | il Briccialdi protagonista a Terni e a Roma

A Terni e a Roma, il conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” apre a giugno con celebrazioni dedicate alla Festa della Repubblica, coinvolgendo eventi ufficiali, iniziative per i giovani e attività di valorizzazione del territorio.

Le celebrazioni della Festa della Repubblica, importanti appuntamenti istituzionali, progetti dedicati ai giovani e alla valorizzazione del territorio: si apre con un calendario particolarmente intenso il mese di giugno del conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni.Gli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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