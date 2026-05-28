Festa della Repubblica | il 2 giugno musei statali gratis a Roma e nel Lazio

Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, i musei statali di Roma e del Lazio saranno aperti senza biglietto. La gratuità riguarda tutte le strutture gestite dallo Stato nella regione. L’orario di apertura varia a seconda del sito. La decisione è stata presa per l’occasione, senza ulteriori limitazioni o particolari restrizioni. La giornata prevede l’accesso libero a tutte le collezioni e esposizioni presenti nelle strutture coinvolte.

In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, i Musei statali di Roma e del Lazio saranno aperti gratuitamente al pubblico. Sarà possibile visitare musei, parchi archeologici e complessi monumentali, salvo diverse indicazioni, nei consueti orari di apertura, con accesso su. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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