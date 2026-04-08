Oggi si ricorda Santa Giulia Billiart, educatrice e fondatrice di un istituto religioso. Nata in una regione italiana, si dedicò alla formazione delle giovani donne e promosse la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La sua attività si concentrò sull'educazione e sulla diffusione di pratiche religiose tra le giovani, contribuendo alla crescita della spiritualità femminile nel suo tempo. La sua figura è riconosciuta come esempio di impegno religioso e educativo.

Educatrice e fondatrice di un Istituto, santa Giulia Billiart si è adoperata per diffondere la devozione al Sacro Cuore di Gesù tra le giovani donne. Nasce in Francia a Cuvilly, il 12 luglio 1751 in una ricca famiglia con il nome di Maria Rosa Giulia. Da adolescente le condizioni economiche familiari crollano e lei a 16 anni si trova costretta a lavorare e a svolgere attività manuali pesanti. Ha 22 anni quando un evento le scovolge la vita. Rimane infatti paralizzata alle gambe, ma nonostante questa disabilità continua a svolgere, aiutata dal suo parroco, le attività di insegnamento del catechismo ai bambini e le sue devozioni private. Poi, quando scoppia la Rivoluzione francese è accusata di nascondere dei sacerdoti che erano restii alle nuove norme civili e è perciò costretta a fuggire e si rifugia ad Amiens. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 8 aprile, Santa Giulia Billiart: diffonde la devozione al Sacro Cuore tra le giovani

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Profilo di Santa Giulia Billiart (1751-1816), fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur. Memoria l’8 aprile, nell’Ottava di Pasqua. Leggi l'articolo #SantaGiuliaBilliart - facebook.com facebook

Giulia Billiart. Non ci sono limiti o ferite che fermano la vita di Dio (a cura di Matteo Liut). Può il nostro corpo limitato e spesso ferito, essere veicolo della vita di Dio La vicenda di santa Giulia Billiart risponde a questa domanda ricordandoci che il messaggio d x.com