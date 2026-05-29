Alle 21:00 si tiene la preghiera della sera dedicata all’orazione al Sacro Cuore di Gesù prima di dormire. In silenzio, si invita a ascoltare la voce del Padre e a chiedere pace e guarigione per le ferite della giornata. La preghiera si svolge nel rispetto delle consuetudini religiose e si rivolge a chi desidera concludere il giorno con un momento di spiritualità.

Nel silenzio del tramonto il cuore si mette in ascolto della voce del Padre; una preghiera per accogliere la pace vera e guarire le ferite della giornata. Il calare del sole ci invita a un silenzio interiore necessario: non è solo la fine delle attività quotidiane, ma il tempo prezioso in cui il cuore si mette in ascolto della voce del Padre. In questa preghiera della sera, oggi 29 maggio, chiediamo il dono della pace vera, capace di restituirci a noi stessi, anche quando meno ce l’aspettiamo. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza,oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani,oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza.Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 29 maggio: l’orazione al Sacro Cuore di Gesù prima di dormire

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PREGHIERA DELLA SERA11 Maggio: Riposa nel Cuore di Gesù

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