Un uomo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giugliano mentre dava fuoco a rifiuti e materiali infiammabili nel campo rom di via Carrafiello. I militari lo hanno sorpreso in flagranza di reato mentre appiccava il fuoco, impedendo che l’incendio si propagasse ulteriormente. L’arresto è stato effettuato sul posto, e l’uomo è stato portato in caserma per le verifiche del caso.

Un giovane di 23 anni, residente nell’insediamento di via Carrafiello a Giugliano, è stato preso in flagrante dai carabinieri mentre dava fuoco a un cumulo di rifiuti e materiali infiammabili all’interno del campo rom locale. L’evento, che ha generato una densa colonna di fumo visibile dalla Ss7 quater, è stato individuato da un brigadiere dell’Arma che si trovava in servizio lungo la strada statale. L’intervento tempestivo tra segnalazione e fermo sul posto. La dinamica si è sviluppata con rapidità non appena il militare del Reggimento Campania, impegnato nel transito sulla carreggiata della Ss7 quater, ha notato l’emergenza ambientale incombente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giugliano, arrestato 23enne che incendiava rifiuti e auto nel campo

Incendio nel campo rom di Giugliano, arrestato un 23enneTempo di lettura: 3 minutiUn brigadiere dell’Arma dei Carabinieri sta percorrendo la strada statale 7 quater.

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Giugliano, fumo nero dal campo rom: arrestato un 23enne sorpreso con l'accendigas in manoUn carabiniere fiori servizio nota una colonna di fumo dalla SS7 quater e lancia l'allarme. Arrestato un giovane nel campo rom di via Carrafiello, mentre appiccava il fuoco a rifiuti tossici. ilgazzettinovesuviano.com

Incendio nel campo rom di Giugliano, arrestato un 23enneUn brigadiere dell'Arma dei Carabinieri sta percorrendo la strada statale 7 quater. E' libero dal servizio e nota una colonna di fumo provenire dal campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania ... ansa.it

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