Chi sarà la maglia rosa al Giro d’Italia 2026

Il Giro d’Italia 2026 si prepara a partire con un gruppo di corridori composto da campioni affermati, giovani promesse e atleti più esperti in cerca di rivincite. La corsa si concluderà a Roma, dove si deciderà chi indosserà per primo la maglia rosa. La selezione di partenza include diversi nomi noti nel mondo del ciclismo professionistico, pronti a sfidarsi lungo le strade italiane.

Per la conquista della Maglia Rosa a Roma, il campo dei partenti del Giro d’Italia 2026 offre un mix tra leggende dei Grandi Giri, giovani talenti in rampa di lancio e veterani in cerca di riscatto. È l’uomo da battere. Il danese partecipa con un obiettivo storico: completare la “Tripla Corona” (vincere tutti e tre i Grandi Giri). Punti di forza: È lo scalatore più forte al mondo nelle tre settimane. La sua capacità di recupero è impareggiabile e la squadra è costruita interamente attorno a lui. L’incognita: È al debutto assoluto al Giro; dovrà adattarsi alle strade italiane e alle insidie climatiche del maggio appenninico. L’Italia intera punta su di lui per spezzare il digiuno di successi azzurri.🔗 Leggi su Sportface.it

Lo ha già vinto | Analisi Percorso Ufficiale Giro 2026

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