Una ciclista della Lidl-Trek ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia Women, corsa tra Bibione e Buja di 156 km. La vittoria è arrivata dopo che ha resistito sulla salita di Montenars. È la terza vittoria consecutiva per la stessa atleta, che mantiene la maglia rosa. La corsa si è conclusa con uno sprint in salita, senza ulteriori cambiamenti nella classifica generale.

La fuoriclasse della Lidl-Trek vince la terza tappa Bibione-Buja di 156 km dopo aver resistito sulla salita di Montenars. Williams seconda, Gerritse terza. In classifica generale 24" su Williams e 30" su Longo Borghini. Non si ferma più Elisa Balsamo. La fuoriclasse della Lidl-Trek ha firmato il proprio terzo successo consecutivo al Giro d’Italia Women 2026, imponendosi sul traguardo friulano di Buja al termine della terza frazione Bibione-Buja di 156 chilometri. Un ruolino di marcia impressionante per la ciclista piemontese, che consolida la maglia rosa e si candida a protagonista assoluta di questa edizione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia Women, Balsamo fa tris a Buja: terza vittoria di fila, maglia rosa sempre più solida

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