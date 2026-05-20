Giro d’Italia 2026 | Narvaez vince e fa tris sul traguardo di Chiavari Eulalio sempre maglia rosa

Da firenzepost.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jhonatan Narvaez ha conquistato la vittoria anche nell’11a tappa del Giro d’Italia, corsa tra Porcari e Chiavari, lunga 195 km. Per il ciclista dell’UAE è il terzo successo in questa edizione della gara. La maglia rosa, indossata da Eulalio, è rimasta invariata dopo questa tappa. La corsa ha visto diversi tentativi di fuga e un finale deciso, con Narvaez che ha battuto gli avversari in volata. La gara prosegue con diversi corridori ancora in corsa per la classifica generale.

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CHIAVARI – Ha fatto tris: Jhonatan Narvaez (UAE) ha vinto anche l’11a tappa del Giro d’Italia, da Porcari a Chiavari di 195 km. L’ecuadoriano, dopo una lunga fuga, ha regolato in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar). Terzo l’azzurro Diego Ulissi. Il portoghese Afonso Eulalio conserva la maglia rosa. Il gruppo dei migliori è arrivato con un ritardo di oltre 3' dal vincitore di tappa Narvaez. La corsa di oggi, 20 maggio 2026, è stata segnata dalle tante fughe e da un ritmo elevato sin dalle prime pedalate. Tra le varie salite di giornata sono stati dieci i corridori che hanno preso il largo: oltre ai primi tre, anche Chris Harper (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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