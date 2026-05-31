Elisa Balsamo ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia Women 2026, da Roncade a Caorle, confermando la vittoria della prima tappa. La ciclista della Lidl-Trek ha prevalso nella volata finale e mantiene il primo posto nella classifica generale.

La piemontese della Lidl-Trek domina la volata della seconda tappa da Roncade a Caorle e rafforza il primato nella classifica generale. Sul podio di giornata Lara Gillespie e Chiara Consonni. Elisa Balsamo continua a essere la protagonista assoluta del Giro d’Italia Women 2026. La portacolori della Lidl-Trek ha conquistato anche la seconda tappa della corsa rosa femminile, imponendosi nella frazione di 156 chilometri da Roncade a Caorle e consolidando così la leadership della classifica generale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia Women 2026, Elisa Balsamo concede il bis: vittoria a Caorle e maglia rosa confermata

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