Giro d' Italia Women | arrivo in volata a Caorle vince Elisa Balsamo

L’ultima frazione del Giro d’Italia Women si è conclusa con una volata a Caorle. Elisa Balsamo, in forza alla squadra Lidl-Trek, ha tagliato per prima il traguardo, seguita da Lara Gillespie e Chiara Consonni. La corsa si è sviluppata lungo un percorso pianeggiante, con i corridori che hanno affrontato l’ultimo tratto in gruppo compatto prima del rush finale.

La seconda tappa del Giro d'Italia Women 2026, con arrivo a Caorle, è stata vinta da Elisa Balsamo (Lidl-Trek) davanti a Lara Gillespie (UAE Team ADQ) e Chiara Consonni (CanyonSRAM zondacrypto). Un arrivo in volata che si è concluso in Strada Traghete, dopo aver attraversato Ottava Presa e dopo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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