Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv | orari percorso favorite Wiebes per il tris Balsamo prova a fermarla

Oggi si svolge in diretta televisiva la gara femminile di Gand-Wevelgem 2026, che si corre lungo un percorso caratterizzato da tratti di pavé e salite ripide. La competizione si tiene nello stesso giorno della versione maschile, attirando l'attenzione degli appassionati di ciclismo. Tra le favorite ci sono alcune atlete note, con una in particolare che punta al terzo successo consecutivo, mentre un'altra prova a interrompere la sua striscia vincente.

Pavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la Gand-Wevelgem femminile 2026. La corsa in linea, giunta alla tredicesima edizione, parte da Wevelgem il via è previsto alle 14:30, e a Wevelgem ritorna dopo aver percorso 135,2 chilometri. Come seguire la Gand-Wevelgem femminile in tv? La gara non sarà trasmessa in diretta tv. Sarà possibile seguire la corsa in streaming su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO MAX. OA Sport, come sempre, vi offrirà la diretta testuale minuto per minuto per non perdersi niente. PERCORSO. Si parte con un tracciato che non propone difficoltà altimetriche degne di nota nei primi chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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