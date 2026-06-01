Giro d’Italia 2026 | per il Bel Paese tante delusioni e poche soddisfazioni Piganzoli e Caruso i migliori

Notizia in breve

Il Giro d’Italia 2026 si è concluso ieri, con Jonas che ha vinto la corsa. Tra i corridori italiani, Piganzoli e Caruso si sono classificati tra i migliori. La gara si è svolta con diverse tappe, coinvolgendo numerosi ciclisti provenienti da vari paesi. Le tappe finali si sono disputate nelle ultime ore, con il vincitore che ha tagliato il traguardo in prima posizione. La corsa ha visto anche alcune cadute e cambi di leadership.