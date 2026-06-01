Giro d’Italia 2026 | per il Bel Paese tante delusioni e poche soddisfazioni Piganzoli e Caruso i migliori
Il Giro d’Italia 2026 si è concluso ieri, con Jonas che ha vinto la corsa. Tra i corridori italiani, Piganzoli e Caruso si sono classificati tra i migliori. La gara si è svolta con diverse tappe, coinvolgendo numerosi ciclisti provenienti da vari paesi. Le tappe finali si sono disputate nelle ultime ore, con il vincitore che ha tagliato il traguardo in prima posizione. La corsa ha visto anche alcune cadute e cambi di leadership.
Si è chiuso ieri il Giro d’Italia 2026 che ha incoronato il grande favorito della vigilia, Jonas Vingegaard: il danese ha dominato, mentre in casa azzurra sono state davvero poche le soddisfazioni sia in chiave classifica, ma anche in generale nella Corsa Rosa, dove ci presentavamo con tutt’altre ambizioni. Solo due italiani nella top-10, ma all’ottavo e al decimo posto, due risultati sicuramente non rassicuranti per il movimento tricolore. La delusione è sicuramente quella di Giulio Pellizzari, che partiva per puntare al podio ed invece è andato più volte in crisi: il marchigiano non ha confermato le aspettative, ma lo aspettiamo in futuro pronto a far valere la sua classe. 🔗 Leggi su Oasport.it
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