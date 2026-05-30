Jonas Vingegaard è stato valutato con il massimo voto, 10 e lode, dopo la ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, conclusa sabato 30 maggio. Solo un imprevisto avrebbe potuto impedirgli di vincere questa corsa. Tra gli italiani, il miglior piazzamento è stato di Caruso, considerato il più competitivo dopo Nibali. Piganzoli si è distinto come grande gregario, supportando la squadra durante la gara.

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026 . Ventesima tappa, sabato 30 maggio Jonas Vingegaard, 10 e lode: solo un imprevisto avrebbe potuto impedirgli di vincere questo Giro d’Italia. Un po’ come accaduto al n.1 al mondo al Roland Garros. Anche oggi il danese, pur non spingendo al massimo del suo potenziale, ha fatto letteralmente il vuoto. A 29 anni è diventato l’ottavo corridore della storia a fregiarsi della leggendaria Tripla Corona, essendosi aggiudicato Giro, Tour e Vuelta. Adesso sogna la leggendaria accoppiata Giro-Tour. Si profila un duello titanico contro il grande rivale Tadej Pogacar. La sensazione è che il capitano della Visma sia tornato quello degli anni d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: Vingegaard pronto per Pogacar? Caruso il miglior italiano dal post-Nibali, Piganzoli grande gregario

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GIRO DITALIA SVUOTATO Senza CARAPAZ e ALMEIDA, VINGEGAARD ha già vinto

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