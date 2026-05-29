Classifica Giro d’Italia 2026 diciannovesima tappa | Piganzoli e Caruso in top-10 Vingegaard ipoteca la rosa

Notizia in breve

Nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, con numerose salite impegnative tra cui il Passo Giau, due corridori italiani sono entrati nella top-10 della classifica generale. Un ciclista ha mantenuto la leadership della corsa, mentre altri due si sono avvicinati alla vetta. La tappa ha visto anche un forte miglioramento di posizione di alcuni favoriti, con il leader della corsa che ha consolidato il suo vantaggio. La gara si avvia verso le fasi decisive.