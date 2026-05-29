Classifica Giro d’Italia 2026 diciannovesima tappa | Piganzoli e Caruso in top-10 Vingegaard ipoteca la rosa
Nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, con numerose salite impegnative tra cui il Passo Giau, due corridori italiani sono entrati nella top-10 della classifica generale. Un ciclista ha mantenuto la leadership della corsa, mentre altri due si sono avvicinati alla vetta. La tappa ha visto anche un forte miglioramento di posizione di alcuni favoriti, con il leader della corsa che ha consolidato il suo vantaggio. La gara si avvia verso le fasi decisive.
La tappa regina del Giro d’Italia proponeva una serie durissima di salite: Passo Duran (12,1 km all’8,1% di pendenza media), Coi (5,8 al 9,3%), Passo Giau (Cima Coppi con i suoi 2.226 metri s.l.m., 9,8 km al 9,3%), Passo Falzarego (10,1 km al 5,4%) e poi l’arrivo in quota ad Alleghe (ultimi 5 km al 9,6%). Si attendevano importanti scossoni in classifica generale, considerando i 5000 metri di dislivello complessivo proposti nella diciannovesima frazione. Il danese Jonas Vingegaard ha controllato la situazione con grandissimo personalità, rispondendo con disinvoltura al tentativo di progressione inscenato dall’austriaco Felix Gall quando mancavano quattro chilometri al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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