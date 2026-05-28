Magnier ha vinto in volata, battendo due italiani. L’arrivo è avvenuto a Pieve di Soligo, con un tempo di circa 4 ore e 15 minuti. La classifica generale vede il leader a circa 1 minuto e 20 secondi dal secondo classificato. Un altro italiano si piazza terzo, a oltre due minuti dal primo. La tappa ha visto un finale serrato, con le posizioni di testa che si sono decise negli ultimi metri.

Pieve di Soligo, 28 maggio 2026 – La tappa 18 del Giro d'Italia 2026, come da previsioni, si infiamma sul temutissimo Muro di Ca' del Poggio: a domarlo per primo è la sempre più salda maglia rosa di Jonas Vingegaard, che si regala un acuto anche in una giornata per il resto vissuta in ombra (a maggior ragione pensando alle fatiche dei prossimi giorni). A sorpresa, un finale da Classica diventa invece un epilogo da volata ristretta tra i velocisti rimasti in gruppo: ci sono gli azzurri Jonathan Milan ed Edoardo Zambanini, ma soprattutto c'è Paul Magnier, che cala il tris di successi e si va a riprendere la maglia ciclamino, probabilmente definitivamente, dalle spalle di chi come Jhonatan Narvaez sembrava il favorito numero uno per oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia, Magnier fa tris e beffa due italiani in volata. Ordine d'arrivo e classifica generale dopo la tappa 18

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro d'Italia 2026, tappa 1: Magnier vince e indossa la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica generaleLa prima tappa del Giro d'Italia 2026 si è conclusa a Burgas, in Bulgaria, con la vittoria di Magnier, che ha indossato la maglia rosa.

Giro d'Italia 2026, tappa 11: Narvaez cala il tris. Ordine d'arrivo e classifica generaleIl Giro d'Italia 2026 prosegue con la tappa 11, partita e arrivata a Chiavari il 20 maggio.

Temi più discussi: MAGNIER Paul; Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Milan insegue Magnier per la ciclamino, Vingegaard miglior scalatore; Giro d’Italia 2026, Paul Magnier: Difficile capire le tattiche della Movistar, magari lo fanno solo per lo spettacolo; Giro d’Italia 2026 LIVE | Tappa 13: vince Bettiol a Verbania, tutte le classifiche aggiornate.

GUIZZO CICLAMINO PER MAGNIER! Il francese batte in volata Milan e Zambanini e blinda la situazione nella classifica a punti superando Narvaez! #GirodItalia #EurosportCiclismo x.com

[Discussione dei risultati] Giro d'Italia 2026 - Tappa 17 Cassano d'Adda > Andalo (2.UWT) reddit

Giro d'Italia, Magnier fa tris e beffa due italiani in volata. Ordine d'arrivo e classifica generale dopo la tappa 18Il Muro di Ca' del Poggio non screma e non ingolosisce gli uomini di classiche: ci provano allora i velocisti e la spunta il francese, con Zambanini secondo e un deluso Milan terzo ... sport.quotidiano.net

Giro d'Italia 2026, Magnier vince anche la tappa Fai della Paganella-Pieve di Soligo: bruciati Zambanini e MilanIl francese Paul Magnier con una volata imperiale si impone per la terza volta in questa edizione del Giro d'Italia, di nuovo a secco Milan ... corriere.it