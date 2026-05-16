Giro d' Italia 2026 tappa 8 | doppietta di Narvaez Ordine d' arrivo e classifica generale
Il Giro d'Italia 2026 ha affrontato oggi la tappa 8, caratterizzata dai famosi muri marchigiani, che si sono presentati dopo le sfide di ieri sul Blockhaus. La frazione si è conclusa con una doppietta di Narvaez, che ha ottenuto il primo posto e ha consolidato la sua posizione in classifica generale. L’evento ha visto anche la partecipazione di altri corridori che hanno cercato di tenere il passo sui tratti più impegnativi del percorso. La corsa prosegue con nuovi scenari in vista delle prossime tappe.
Fermo, 16 maggio 2026 - La tappa 8 del Giro d'Italia 2026 è quella dei tanto attesi muri marchigiani, che a loro volta arrivano dopo le fatiche di ieri sul Blockhaus. Stavolta gli uomini con ambizioni di classifica generale lasciano spazio alla fuga, che impiega tempo e diversi tentativi per prendere in largo. L'azione buona è quella di Andreas Leknessund, Mikkel Bjerg e Jhonatan Narvaez, che si danno battaglia fin dall'ingresso a Fermo: il danese lavora per l'ecuadoriano, compagno di squadra nella UAE Team Emirates-XRG, e il norvegese patisce la prima rasoiata sferrata a Capodarco. Narvaez, pur soffrendo, amministra il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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