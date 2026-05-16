Giro d' Italia 2026 tappa 8 | doppietta di Narvaez Ordine d' arrivo e classifica generale

Il Giro d'Italia 2026 ha affrontato oggi la tappa 8, caratterizzata dai famosi muri marchigiani, che si sono presentati dopo le sfide di ieri sul Blockhaus. La frazione si è conclusa con una doppietta di Narvaez, che ha ottenuto il primo posto e ha consolidato la sua posizione in classifica generale. L’evento ha visto anche la partecipazione di altri corridori che hanno cercato di tenere il passo sui tratti più impegnativi del percorso. La corsa prosegue con nuovi scenari in vista delle prossime tappe.

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