Giro di Turchia 2026 | Tom Crabbe in volata vince la prima tappa sul podio Davide Persico
Il Giro di Turchia 2026 è iniziato con la prima tappa, lunga 148 chilometri, caratterizzata da una volata finale. Tom Crabbe, ciclista belga, si è aggiudicato il successo sul traguardo, mentre sul podio si è piazzato Davide Persico. La corsa si svolge lungo il territorio anatolico, coinvolgendo diversi corridori e team di diverse nazionalità. La gara continuerà con le prossime tappe programmate nel calendario.
Il Giro di Turchia 2026 comincia nel segno di Tom Crabbe. Il corridore belga si è imposto in occasione della prima tappa della corsa anatolica, arrivando in volata per primo al traguardo al termine di un percorso di 148.7 kg partito da Çe?me e terminato in quel di Selçuk. La corsa è stata perlopiù in controllo della Pinic PostNL, squadra che ha poi subito buon lavoro svolto dall’Alpecin, concretizzato negli ultimi metri, momenti in cui si è lanciato Simon Dehairs, poi sorpreso dal grande sprint del corridore in forza al Team Flanders-Baloise, autore di una rapida progressione che gli ha permesso di beffare l’avversario prendendosi così il primo posto.🔗 Leggi su Oasport.it
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