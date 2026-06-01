Due uomini sono stati arrestati a Palermo con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La polizia ha scoperto un sistema organizzato per gestire incontri di prostituzione, smantellando un giro illecito. L’indagine è partita dal furto di un computer, che ha portato al sequestro di prove e all’arresto dei due. Le autorità hanno evidenziato come funzionava il sistema di gestione e coordinamento delle attività illecite.

Eseguiti dai carabinieri due arresti per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione tra Palermo, Monreale, Bagheria e Matera: l’azione, coordinata dalla Procura di Palermo, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini di 30 anni e 47 anni, entrambi palermitani, ritenuti responsabili di aver organizzato e gestito un sistema strutturato di sfruttamento della prostituzione nell’area palermitana. Le indagini e l’operazione dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione rappresenta il risultato finale di una complessa attività investigativa, avviata tra aprile 2024 e agosto 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Giro di prostituzione a Palermo scoperto dopo il furto di un pc, due arresti: come funzionava il sistema

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