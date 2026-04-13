All'alba, le forze dell'ordine hanno arrestato due persone nell'ambito di un'indagine su un giro di prostituzione a Velletri, in provincia di Roma. Durante le operazioni, sono stati sequestrati materiali e documenti che riguardano le attività illecite. L'indagine è ancora in corso e ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.

Scoperto un giro di prostituzione a Velletri, in provincia di Roma. All’alba, è stata eseguita l’operazione che ha portato all’applicazione di due provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e una donna, entrambi gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Questi provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura. Dettagli dell’Operazione e Modalità Illecite. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’attività investigativa ha permesso di raccogliere significativi elementi indiziari che attestano l’esistenza di un sistema illecito, gestito con modalità imprenditoriali, all’interno di un appartamento situato in via Salvo d’Acquisto a Velletri.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Velletri: scoperto giro di prostituzione, 2 arresti

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