Gioventù Nazionale Lecco | Cambi di casacca? Solo fantasie noi restiamo coerenti

Notizia in breve

Gioventù Nazionale Lecco ha dichiarato che le accuse di cambi di casacca sono infondate e che il gruppo si mantiene coerente nelle proprie posizioni. La formazione politica ha affermato che chi critica si dedica a inventare storie invece di affrontare i temi e le idee sviluppate dal centrodestra nel territorio. La dichiarazione si riferisce a commenti che suggerivano spostamenti tra formazioni politiche, definendoli false e senza fondamento.