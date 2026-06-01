Gioventù Nazionale Lecco | Cambi di casacca? Solo fantasie noi restiamo coerenti
Gioventù Nazionale Lecco ha dichiarato che le accuse di cambi di casacca sono infondate e che il gruppo si mantiene coerente nelle proprie posizioni. La formazione politica ha affermato che chi critica si dedica a inventare storie invece di affrontare i temi e le idee sviluppate dal centrodestra nel territorio. La dichiarazione si riferisce a commenti che suggerivano spostamenti tra formazioni politiche, definendoli false e senza fondamento.
Quando mancano gli argomenti, si ricorre alle invenzioni. È chiaro che qualcuno preferisce creare storie fantasiose piuttosto che discutere di temi, idee e del consenso che il centrodestra sta costruendo sul territorio.La verità è semplice: ci sono persone che sostengono il progetto politico di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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