Durante la XIX legislatura, diversi parlamentari hanno cambiato partito, oltre alla già nota Marianna Madia. Questi spostamenti, definiti comunemente come cambi di casacca o transfughismo, riguardano membri eletti sotto una bandiera che successivamente decidono di aderire a un’altra formazione politica. Tali passaggi sono stati registrati nel corso degli anni, contribuendo a modificare la composizione delle forze all’interno dell’Assemblea.

Cambi di casacca. Voltagabbana. Transfughismo. Trasformismo. Mobilità parlamentare. Sono molte le locuzioni utilizzate per indicare i parlamentari eletti con un partito o uno schieramento che, a un certo punto, dicono addio per andare a infoltire le fila di un’altra forza politica. Si parla invece di scissione quando i parlamentari lasciano il partito d’appartenenza per formarne uno nuovo. C’è poi il fenomeno delle espulsioni, dove è il partito a cacciare il parlamentare, che passa automaticamente al Gruppo Misto a meno che non trovi alloggio in un’altra forza politica. La storia politica italiana ha registrato anche compravendite di parlamentari, ma quella è tutta un’altra questione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cambi di casacca in Parlamento, non solo Marianna Madia: quanti scelto altri partiti nella XIX legislatura

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