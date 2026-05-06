Durante questa legislatura, che supera i tre anni e mezzo, si sono registrati diversi cambi di rappresentanza tra i gruppi politici. In particolare, Forza Italia ha aggiunto 12 parlamentari tra Camera e Senato, mentre il Movimento 5 Stelle ha perso 6 membri. La Lega, invece, ha registrato un calo di 5 deputati e senatori. Questi spostamenti hanno caratterizzato il panorama politico durante gli ultimi anni.

A oltre tre anni e mezzo dall’inizio della legislatura, Forza Italia è cresciuta di 12 parlamentari tra Camera e Senato, mentre il Movimento 5 Stelle ne ha persi 6. Hanno perso seggi anche la Lega (-5), Azione (-4), Alleanza Verdi Sinistra (-3), Partito democratico (-2) e Fratelli d’Italia (-1), mentre Noi Moderati e Italia viva hanno ciascuno un parlamentare in più. Sono i dati che emergono da una elaborazione effettuata da YouTrend. L’ultimo cambio è stato ufficializzato oggi: Marianna Madia ha comunicato alla presidenza della Camera di aver abbandonato il gruppo parlamentare del Pd per aderire al gruppo Italia viva. Si tratta di «un fatto politico rilevante.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Cambi di casacca in Parlamento, Forza Italia batte tutti: 12 acquisti nella legislatura. La Lega perde 5 parlamentari, M5s ne cede 6

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