Gioventù Nazionale Benevento | Profeta è il nuovo Presidente provinciale

Ieri mattina si è svolto presso la Segreteria Provinciale di un partito politico in via Perasso 14 il congresso per il rinnovo del coordinamento provinciale di un movimento giovanile. Durante l’assemblea, è stato eletto nuovo presidente provinciale. La riunione ha visto la partecipazione di diversi membri del movimento, che hanno discusso e votato per scegliere il nuovo incaricato. Nulla si è saputo sulle modalità di voto o sui nomi degli altri candidati.

Tempo di lettura: 2 minuti i è celebrato ieri mattina, domenica 31 maggio, presso la Segreteria Provinciale di Fratelli d’Italia in via Perasso 14, il congresso per il rinnovo del coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale (GN) Benevento, il movimento politico giovanile del partito. A presiedere i lavori è stato Andrea Piepoli, membro dell’esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale. Al congresso sono intervenuti, per portare i propri saluti e offrire preziosi spunti di riflessione sulla militanza e sulle politiche giovanili, numerosi esponenti del movimento: Flavio Mauro (Presidente provinciale GN Rimini), Anna Paola Carbonari (sezione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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