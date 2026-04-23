Terni Giovanni Alunni Pistoli nuovo presidente provinciale di Gioventù Nazionale | Vogliamo radicarci sul territorio

A Terni si è svolto recentemente il congresso di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile legata a un partito di maggioranza. Durante l’evento, è stato eletto il nuovo presidente provinciale, che ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la presenza sul territorio. La riunione ha coinvolto giovani provenienti da diverse zone della provincia, con l’obiettivo di consolidare le attività dell’organizzazione a livello locale.

Da pochi giorni si è svolto il nuovo congresso di Gioventù Nazionale Terni, organizzazione giovanile del partito di governo Fratelli d’Italia. Come per i più ‘grandi’ l’obiettivo è quello di stare al passo di una realtà che a livello nazionale è cresciuta a dismisura, mentre localmente ha vissuto.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Gioventù Nazionale Terni, Giovanni Alunni Pistoli eletto presidente provincialeSi è svolto ieri a Terni, presso l’Hotel de Paris, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale. Congresso provinciale di Gioventù Nazionale: Travagli lascia, Barile nuovo presidenteSi è svolto domenica 8 marzo, nella cornice di Palazzo della Racchetta, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara, i primi in tutta... Contenuti di approfondimento Si parla di: Gioventù Nazionale Terni, Giovanni Alunni Pistoli eletto Presidente Provinciale; Bocca rieletto presidente di Federalberghi ' insieme verso il turismo del futuro'. Terni, Giovanni Alunni Pistoli eletto presidente di Gioventù Nazionale. Definito il nuovo coordinamento provincialeL'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia prosegue il proprio percorso di rafforzamento territoriale, puntando sulla partecipazione dei ragazzi e sulla costruzione di una nuova classe dirigente ... corrieredellumbria.it