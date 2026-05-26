Gioventù Nazionale Bergamo eletto il nuovo presidente provinciale | Marco Barcella guiderà il movimento

Il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Bergamo si è tenuto domenica 17 maggio, coinvolgendo dirigenti, amministratori, militanti e giovani da tutta la provincia. Durante l'evento, è stato eletto il nuovo presidente provinciale, che guiderà il movimento. La giornata è stata dedicata a discussioni e confronti politici tra i partecipanti.

Bergamo. Si è svolto domenica 17 maggio il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Bergamo, appuntamento che ha riunito dirigenti, amministratori, militanti e numerosi giovani provenienti da tutta la provincia per una giornata dedicata al confronto politico. L’evento, intitolato “I Nostri Anni per Bergamo – Con lo sguardo verso le stelle”, ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione del futuro del territorio e del Paese, affrontando temi legati alla militanza, alla cultura politica e all’impegno civico. Al termine della fase congressuale è stato eletto il nuovo gruppo dirigente provinciale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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