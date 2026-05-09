Torino ribalta il Sassuolo | Simeone e Pedersen trascinano i granata

Nel match tra Torino e Sassuolo, i granata hanno ottenuto una vittoria con protagonisti Simeone e Pedersen, che hanno segnato i gol decisivi. Nel primo tempo, la squadra di casa ha faticato a trovare il ritmo, ma la panchina ha effettuato sostituzioni che hanno cambiato l’andamento della partita. Durante la sfida, lo stadio si è presentato con pochi spettatori, lasciando gli spalti quasi vuoti.

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? Punti chiave Come ha fatto la panchina a sbloccare lo stallo del primo tempo?. Perché lo stadio è rimasto quasi vuoto durante la sfida?. Chi ha trasformato la partita grazie al ruolo dei quinti uomini?. Quanto vale questa vittoria per le ambizioni di D'Aversa in classifica?.? In Breve Simeone segna la quinta rete consecutiva tra le mura casalinghe del Torino.. Pedersen realizza il primo gol stagionale dopo il periodo di infortunio.. Lo sciopero del tifo causa numerosi seggiolini vuoti nello stadio.. D'Aversa ha accettato l'incarico tecnico con una durata di quattro mesi.. Roberto D’Aversa esulta per il successo del Torino che ribalta il match contro il Sassuolo con un punteggio di 2-1, confermando la volontà della squadra di scalare le classifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino ribalta il Sassuolo: Simeone e Pedersen trascinano i granata ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Torino ribalta il Sassuolo, decidono Simeone e Pedersendi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... PAGELLE E TABELLINO Torino-Sassuolo 2-1: Simeone e Pedersen decisiviVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata allo stadio Grande... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Torino ribalta il Sassuolo e vince 2-1; Simeone-Pedersen, il Toro ribalta il Sassuolo e torna alla vittoria; Il Torino ribalta il Sassuolo: Pedersen firma il suo primo gol in Serie A; Torino-Sassuolo 2-1: gol di Thorstvedt, Simeone e Pedersen, D'Aversa vince in rimonta. Torino, 2-1 in rimonta contro il Sassuolo: Thorstvedt illude Grosso, Simeone e Pedersen rilanciano D'AversaDopo tre turni di 'digiuno' i granata tornano al successo in campionato, impedendo ai neroverdi il momentaneo sorpasso alla Lazio ottava in classifica: i dettagli ... corrieredellosport.it Il Torino ribalta il Sassuolo e vince 2-1Neroverdi in vantaggio con Thortsvedt, poi il pareggio di Simeone e il gol della vittoria dei granata con Pedersen ... rainews.it Cuore granata, il Torino ribalta il Sassuolo #TorinoSassuolo #SerieAEnilive #DAZN x.com