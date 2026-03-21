Nella partita di San Siro tra Milan e Torino, Rabiot si distingue con una prestazione superiore, mentre Simeone si conferma come punto di riferimento per i granata. I voti assegnati ai giocatori riflettono le loro prestazioni sul campo, con giudizi che evidenziano le differenze di rendimento tra i protagonisti. La gara, valida per la 30a giornata di Serie A 202526, ha visto alcuni protagonisti emergere tra i migliori e altri con performance meno convincenti.

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© Calcionews24.com - Pagelle Milan Torino: Rabiot è super, Simeone l’anima dei granata! I VOTI

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