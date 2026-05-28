Il corpo di un giovane algerino, trovato morto martedì sera sotto il muro di cinta di via De Gasperi, è stato consegnato all’autorità giudiziaria. La vittima è stata rinvenuta davanti all’ex Standa, poco prima della rotatoria. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento, non ci sono altre certezze sulla dinamica dell’accaduto.

E’ a disposizione dell’autorità giudiziaria il corpo di un giovane algerino, Ali Mohammed Belghazli, trovato morto martedì sera sotto il muro di cinta di via De Gasperi, poco prima della rotatoria, davanti all’ex Standa. Il giovane avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 26 giugno. A notarlo, accasciato a terra, in posizione prona, è stato un passante, poco dopo le 20, che ha chiamato il 112. Il giovane, che non è residente in città e abita a Porto Sant’Elpidio, si trovava in un’area privata, quella del condominio popolare fatto da diverse abitazioni e con ingresso da via Giambattista Pergolesi (la discesa del gas). Sul posto sono arrivati l’automedica del Crass, la Croce Rossa e una pattuglia delle volanti della polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in strada. C’è l’ipotesi autopsia sul giovane algerino

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