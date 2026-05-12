Disposta l' autopsia sul corpo di Federico La Cioppa il giovane morto in via Volta
È stata disposta un’autopsia sul corpo di un giovane trovato senza vita all’alba di domenica 10 maggio in via Volta a Pescara. Il corpo è stato rinvenuto accanto al suo scooter e, secondo i primi rilievi della polizia, si ipotizza che si sia trattato di un incidente. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato alla morte del ragazzo.
Era stato trovato morto all'alba di domenica 10 maggio accanto al suo scooter in via Volta a Pescara e, in base ai primi accertamenti della questura, dietro alla tragedia ci sarebbe un incidente. Come ricorda l'AdnKronos, la vittima è Federico La Cioppa, 18 anni, di Pescara, che stava tornando a.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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