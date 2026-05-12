Disposta l' autopsia sul corpo di Federico La Cioppa il giovane morto in via Volta

È stata disposta un’autopsia sul corpo di un giovane trovato senza vita all’alba di domenica 10 maggio in via Volta a Pescara. Il corpo è stato rinvenuto accanto al suo scooter e, secondo i primi rilievi della polizia, si ipotizza che si sia trattato di un incidente. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato alla morte del ragazzo.

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