Un giovane ciclista è stato ricoverato in codice rosso dopo un incidente avvenuto ieri sera vicino a Certaldo. L’incidente si è verificato poco prima delle 18, coinvolgendo il ciclista che è stato soccorso sul posto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sull’identità del coinvolto. La dinamica dell’incidente e le condizioni del ciclista sono ancora in fase di accertamento.

CERTALDO Brutto incidente ieri sera per un ciclista alle porte di Certaldo. Sono quasi le 18, infatti, quando la centrale del 118 viene allertata per una richiesta di soccorso in via Toscana (si tratta della strada che attraversa la zona industriale e commerciale subito prima dell’inizio del paese del Boccaccio venendo da Castelfiorentino). Sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato di Certaldo, che si sono subito prese cura del ciclista. L’uomo, un 28enne di origini straniere, ha riportato una serie di traumi, tanto che inizialmente è stato allertato anche l’ elisoccorso Pegaso. Tuttavia il giovane non ha mai perso conoscenza e alla fine, non versante in condizioni così gravi da metterne a repentaglio la vita stessa, non c’è stato bisogno dell’intervento dell’elicottero ’giallo’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane ciclista in codice rosso all’ospedale

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