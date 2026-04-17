Ciclista travolto da un’auto | volo sull’asfalto e corsa in ospedale in codice rosso

Nella serata di giovedì 16 aprile 2026 a Mozzate, un ciclista è stato investito da un’auto lungo via Pozzi. Dopo l’incidente, l’uomo è caduto sull’asfalto e ha riportato ferite che hanno richiesto un intervento medico urgente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Le autorità stanno ora accertando le cause dell’incidente.

Grave incidente nella serata di giovedì 16 aprile 2026 a Mozzate, dove un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un’auto lungo via Pozzi.L’impatto è avvenuto intorno alle 19.35. Il ciclista è stato urtato dal veicolo e sbalzato sull’asfalto, riportando ferite serie che hanno.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Investita da uno scooter, donna sbalzata sull'asfalto per metri: in ospedale in codice rossoÈ stata trasportata in ospedale in codice rosso - il più grave - la donna investita nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, da uno scooter nel... Leggi anche: Incidente, auto investe ciclista: 41enne in ospedale in codice rosso Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ancora un incidente sulla provinciale. Ciclista travolto da betoniera, è grave; Ciclista travolto da un Tir, Fiab Genova: Servono i sensori sui mezzi pesanti in città; Ciclista travolto da un tir, striscia fuori dal mezzo e si salva: miracolato; Anziano ciclista travolto da un pirata della strada a Castelfranco di Sotto. Incidente sulla Feltrina, ciclista travolto da un furgone: violento l'impatto con l'asfalto nei pressi del cavalcaviaMONTEBELLUNA - Grave incidente stradale su via Feltrina a Montebelluna questa mattina, sabato 12 aprile, prima del secondo cavalcavia: un ciclista è stato sbalzato a terra dopo essere ... ilgazzettino.it ULTIM’ORA. LA FOTO. Ciclista travolto da un’auto su viale Carlo IIISAN NICOLA LA STRADA – Un ciclista è stato investito da un’automobile nella mattinata di oggi, presso la rotonda di viale Carlo III. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotatoria che collega la ... casertace.net : ` Un ciclista di 48 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato travolto da un autocarro lungo la provinciale 90, - facebook.com facebook Ciclista travolto da un tir, illeso x.com