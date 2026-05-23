Ciclista 80enne investito da un' auto | è in codice rosso
Un ciclista di 80 anni è stato investito da un'auto lungo la strada che collega Luco dei Marsi a Trasacco, nell’Aquilano. È stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto nel tratto interessato dalla carreggiata, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause o sulle condizioni del ciclista. La polizia sta svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Un ciclista di 80 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato investito da un'automobile lungo la strada che collega Luco dei Marsi a Trasacco, nell'Aquilano. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 22 maggio. A riportare la notizia è l'Ansa.L'uomo, secondo una prima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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