l Comune di Arezzo ha indetto un concorso per la realizzazione del manifesto ufficiale e del logo destinato all’annullo filatelico speciale in occasione della 150ª edizione della Giostra del Saracino, in programma il 6 settembre 2026. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Poste Italiane, celebra un traguardo simbolico per la città, espressione della sua storia e identità culturale. Il bando mira a selezionare una proposta grafica originale e di alta qualità, capace di reinterpretare in chiave contemporanea i valori storici della manifestazione. L’immagine scelta accompagnerà, solo per l’edizione 2026, l’identità visiva tradizionale dell’evento. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Concorso per il manifesto e il logo celebrativo della 150ª Giostra del Saracino

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