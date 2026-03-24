saracino il concorso in vista della 150esima edizione della giostra

Arezzo, 24 marzo 2026 – Concorso per manifesto celebrativo e per logo destinato all’ annullo filatelico commemorativi della 150esima edizione della Giostra del Saracino di domenica 6 settembre 2026. Il Comune di Arezzo, in occasione della 150esima edizione della Giostra del Saracino in programma il prossimo 6 Settembre, bandisce un concorso volto alla realizzazione del manifesto celebrativo dell’evento e di un logo identificativo destinato all’annullo filatelico speciale realizzato in collaborazione con Poste Italiane al fine di storicizzare la ricorrenza, traguardo di straordinario valore simbolico per la città, espressione della continuità storica, della vitalità delle tradizioni e del forte legame identitario che la manifestazione mantiene con la comunità aretina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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