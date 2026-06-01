E’ stato abolito il sistema del clic alla Giostra del Saracino di Arezzo. Ora, i partecipanti vincono chi arriva prima e riesce a trovare un posto. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’ufficio stampa dell’evento. La modifica riguarda esclusivamente la modalità di assegnazione dei posti, senza altre variazioni nelle procedure. La nuova regola è entrata in vigore immediatamente.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Ufficio Stampa Giostra del Saracino Ad Arezzo le rivoluzioni durano il tempo d’una carriera da giostratore. Dopo anni di attese davanti al computer, ansie da connessione e dita più veloci delle lance d’oro, il Comune ha deciso di mandare in pensione il “Click Giostra Day”. Per comprare i biglietti della Giostra del Saracino del 20 giugno si torna infatti al metodo che i più anziani chiamano semplicemente “andare in biglietteria”. Tradotto: scarpe comode, pazienza e magari una sveglia puntata prima del vicino. Da sabato 13 giugno alle 9 si aprono le vendite ai “Colori della Giostra” dentro Palazzo Comunale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Giostra, abolito il clic: ora vince chi arriva prima e spera di trovare posto

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Salite sulla Giostra - di Raffaele Auriemma e Carlo Gioia - Puntata 390

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