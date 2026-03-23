Il cambio dell’ora non piace quasi a nessuno, soprattutto quando le lancette devono essere spostate in avanti e si perde un’ora di sonno come con l’ora legale. Nel tempo si sono susseguite diverse proposte di abolizione, tenendo conto soprattutto degli effetti negativi per l’integrità della salute. L’84% dei cittadini europei è a favore dell’abolizione e anche in Italia è stato avviato l’iter parlamentare per rendere l’ora legale permanente. Dietro ci sarebbero benefici economici e ambientali. Addio al cambio dell’ora L’ora legale 2026 sposta le lancette in avanti nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Mancano ormai pochi giorni ed è tornato il dibattito sulla necessità, i benefici e l’impatto di mantenere il cambio dell’ora ogni sei mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ora legale 2026, il cambio dell'ora non verrà abolito ma reso permanente: risparmiati in bolletta 2,3 miliardi

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