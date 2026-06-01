Giornata nazionale del Sollievo al Cro un momento di confronto con gli specialisti

Da pordenonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Cro di Aviano, durante la giornata nazionale del Sollievo, si sono svolti incontri tra pazienti e specialisti. Sono stati offerti approfondimenti e consulenze mirate, con l’obiettivo di fornire informazioni dirette sulla gestione del dolore. L’evento ha previsto sessioni di confronto immediato tra le persone interessate e i professionisti del settore.

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Informazioni mirate e confronto diretto con gli specialisti. è la formula che il Cro di Aviano ha deciso di adottare in occasione della giornata nazionale del Sollievo. Un'iniziativa, promossa dal 2001 dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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