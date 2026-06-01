Giornata nazionale del Sollievo al Cro un momento di confronto con gli specialisti

Notizia in breve

Al Cro di Aviano, durante la giornata nazionale del Sollievo, si sono svolti incontri tra pazienti e specialisti. Sono stati offerti approfondimenti e consulenze mirate, con l’obiettivo di fornire informazioni dirette sulla gestione del dolore. L’evento ha previsto sessioni di confronto immediato tra le persone interessate e i professionisti del settore.