XXV Giornata Nazionale del Sollievo al Moscati visite gratuite con gli specialisti di Terapia del Dolore

Il 31 maggio si tiene la XXV Giornata Nazionale del Sollievo, con visite gratuite presso il Moscati da parte di specialisti in Terapia del Dolore. L’evento, promosso dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Fondazione Gigi Ghirotti, porta i pazienti a ricevere consulti senza costi aggiuntivi. Il messaggio della giornata è “Io mi prendo cura”.

“Io mi prendo cura”. È il messaggio scelto per la XXV Giornata Nazionale del Sollievo, che si celebra il 31 maggio, promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Fondazione Gigi Ghirotti. Un messaggio che richiama il valore della vicinanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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