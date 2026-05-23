XXV Giornata nazionale del sollievo | le iniziative a Torrevecchia Teatina
In vista della XXV Giornata nazionale del Sollievo, il 31 maggio 2026, l’Hospice di Torrevecchia Teatina ha programmato un evento di sensibilizzazione sulle cure palliative. L’iniziativa si svolgerà in due giornate e mira a promuovere l’attenzione verso le pratiche di sollievo e assistenza ai malati. La manifestazione coinvolgerà diverse attività rivolte alla popolazione, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative.
In occasione della XXV Giornata nazionale del Sollievo, che si celebrerà domenica 31 maggio 2026, l’Hospice di Torrevecchia Teatina (Asl 2 Chieti Lanciano Vasto), ha organizzato un evento di promozione e sensibilizzazione delle cure palliative che si svilupperà in due giornate.La prima giornata è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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