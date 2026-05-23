XXV Giornata nazionale del sollievo | le iniziative a Torrevecchia Teatina

Notizia in breve

In vista della XXV Giornata nazionale del Sollievo, il 31 maggio 2026, l’Hospice di Torrevecchia Teatina ha programmato un evento di sensibilizzazione sulle cure palliative. L’iniziativa si svolgerà in due giornate e mira a promuovere l’attenzione verso le pratiche di sollievo e assistenza ai malati. La manifestazione coinvolgerà diverse attività rivolte alla popolazione, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative.