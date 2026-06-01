Giornata Mondiale di Ortottica | minori e schermi i rischi visivi dalla prima infanzia all’adolescenza

Da bergamonews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione della Giornata Mondiale di Ortottica, si evidenziano i rischi visivi legati all’uso eccessivo di schermi da parte di bambini e adolescenti. Gli esperti segnalano che la sovraesposizione può causare problemi visivi fin dalla prima infanzia. La crescente presenza di dispositivi digitali nel quotidiano di minori e giovani viene analizzata in relazione agli effetti sulla vista. Nessuna misura specifica viene menzionata, solo l’attenzione sui possibili danni.

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L’evoluzione tecnologica ha trasformato l’ambiente di crescita di bambini e ragazzi. Nella Giornata Mondiale di Ortottica (World Orthoptic Day), gli ortottisti accendono i riflettori sui rischi da sovraesposizione agli schermi di bambini e adolescenti. L’ affaticamento visivo (astenopia) e i disturbi della motilità oculare colpiscono i minori in modo differente a seconda della loro età. L’interazione con i dispositivi digitali è immediata e affascinante. Gli schermi touch screen catturano subito l’interesse dei più piccoli, appagando il loro desiderio di esplorare. Un semplice tocco permette infatti di attivare video, immagini e suoni. Proprio a causa di questi stimoli continui, l’uso dei media digitali non può essere autogestito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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