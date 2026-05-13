Anche a Messina la Giornata mondiale dell’Ortottica

A Messina, si tiene anche quest’anno la manifestazione dedicata alla Giornata mondiale dell’Ortottica, promossa dall’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti locale. L’evento si svolge sul territorio per sensibilizzare sull’importanza delle professioni ortottiche. La giornata coinvolge diverse iniziative e incontri rivolti alla comunità, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di questa figura professionale e delle sue attività.

L’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina promuove sul territorio l’edizione 2026 della ‘Giornata mondiale dell’Ortottica’. L’iniziativa si svolgerà lunedì 1° giugno, dalle 9 alle 13, nella sezione dell’Uici di Messina, in via Santa Cecilia n.98.Nel corso della giornata, presso.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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