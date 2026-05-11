Il prossimo 21 maggio si terrà nuovamente 'Impossibile 2026', la manifestazione organizzata da un'organizzazione internazionale dedicata ai diritti di bambini e adolescenti. L'evento si svolge a Roma e rappresenta una delle principali iniziative biennali in Italia dedicate a queste tematiche. La manifestazione si propone di coinvolgere diverse realtà e di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei più giovani.

Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Il 21 maggio torna 'Impossibile 2026', la biennale promossa da Save the Children – l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro - per dare voce ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e portarli al centro del dibattito pubblico e delle politiche nazionali. 'Investire nell'infanzia, investire nelle periferie' è il titolo dell'edizione di quest'anno, si legge in una nota, la terza dal 2022, in cui ragazze e ragazzi, esperte ed esperti, rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore, della cultura e dell'impresa, si confronteranno su proposte e iniziative concrete per superare le disuguaglianze urbane e sociali che, nel nostro Paese, ostacolano l'accesso pieno ed effettivo ai diritti di bambine, bambini e adolescenti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minori, Save the Children: il 21 maggio torna 'Impossibile', biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

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